نيكي هيلي تطالب بالتصفيق لمقتل سليماني: يديه كانت ملطخة بالدماء الأمريكية

واشنطن(صدى):

أعربت السفيرة الأمريكية السابقة في مجلس الأمن نيكي هيلي، عن فخرها بمقتل قاسم سليماني، مؤكدة أنه كان إرهابيًا يديه ملطخًا بالدماء الأمريكية.

وطالبت هيلي أن يصفق لمقتل سليماني كل من يسعون للسلام والعدالة، قائلة: فخورة بأن الرئيس ترامب فعل الشيء القوي والصحيح.

وكان دونالد ترامب، قد صرح بأنه أمر شخصيا بالقضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وإن بلاده لديها قائمة أهداف جاهزة لتنفيذها في أي وقت، لوقف الحرب، وليس لبدئها.