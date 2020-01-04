الحزن يملأ قلوب العبيد..مشاهد من المستشفى التي نُقل إليها جثماني سليماني والمهندس

بغداد(صدى):

«إذا رأيتم جيف الإرهابيين صرعى مجندلين، فاعلموا أن الصاعقة قد مرت من هنا»، وثق مقطع فيديو، من داخل مستشفى المثنى العسكري في بغداد، التي نٌقل إليها جثماني قاسم سليماني، وذراعه الأيمن أبو مهدي المهندس، الحزن والأسى الذي طال قلوب الإرهابيين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، قد أعلنت عن مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي، الموالية لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد على رغبة بلاده في إنهاء سلوك إيران العدواني في المنطقة تماما؛ موضحًا أنه كان يتعين تصفية سليماني منذ فترة طويلة وكان يمكن ذلك أن ينقذ الكثير من الأرواح.