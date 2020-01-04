تعليق الجبير على دعوة المملكة إلى ضبط النفس لعدم تفاقم الأوضاع بالعراق

عادل الحربي(صدى):

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اليوم السبت، على بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق.

وأكد الجبير أن البيان يؤكد على نظرة المملكة لأهمية التهدئة لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد.

وكان مصدر مسؤول، أكد على متابعة المملكة الأحداث في العراق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.

ودعت إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه.

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