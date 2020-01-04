رجل يقتل أم أبناءه رميًا بالرصاص لشكه في سلوكها

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل زوجته صاحبة الـ 25 عامًا، رميًا بالرصاص، لشكه في سلوكها وكثرة الخلافات بينهما.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وبالتحقيق تبين أنه أرسل أبناءه إلى أحد أقاربه، لتنفيذ جريمته.

وأقر الجاني بفعلته، مرجعًا السبب إلى الخلافات الزوجية بينهما وشكه في سلوكها، والتي حدث على إثرها مشادة كلامية بينهما، فقام بإطلاق رصاصة أودت بحياتها وفر هاربا.