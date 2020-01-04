نشر : منذ 42 دقيقة 612 1 فيديوهات متنوعة خالد الشعلان : النصر بطل الدوري ولهذا يذكر أولاً ورد ناصر الجديع
المليليح[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 34 دقيقة
إعلام هلالي مطبل وفوضوي … فيه لقاءات زي كذا شرتحوا في الهلال والصحيفه مستحيل تنقلها همها النصر يبي يحبط النصر ويقلل من شأنه والنصر دق خشم الهلال ثلاث سنوات متتالية ماحقق فوز على النصر ..
المهم اتركونا من الحاجات هذي الفيصلي والطواقي مافاز السنافر الا ضربات جزاء الضربه السادسة وناموا الناس وهذولا باقي يلعبوا هههههههههههههه
ومسمي نفسه زعيم وتعادلوا مع الحزم في آخر دقيقه وهذولا يطبلوا ..
اهم شي دعواتكم فوز العالمي الملكي النصر بكرة بكأس السوبر