ضربة جديدة لقيادات في ميليشيات الحشد..وأمجد طه: مقتل سليماني بداية لجحيم أكبر

بغداد(صدى):

أفادت مصادر عراقية بوجود أنباء عن استهداف جوي طال قافلة مؤلفة من سيارتين شمالي العاصمة ​بغداد​.

وقال شهود عيان إن غارة جوية أمريكية، في الساعات الأول من صباح اليوم السبت، في منطقة التاجي شمال بغداد، استهدفت سيارات يشتبه تبعيتها لقيادات في ميلشيات الحشد الشعبي.

وعلق الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، قائلا: قلنا ما بعد العراق ينتفض سيكون مختلف، و مقتل قاسم سليماني بداية بسيطة لجحيم أكبر لطهران.