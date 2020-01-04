ضربة جديدة لقيادات في ميليشيات الحشد..وأمجد طه: مقتل سليماني بداية لجحيم أكبر
أفادت مصادر عراقية بوجود أنباء عن استهداف جوي طال قافلة مؤلفة من سيارتين شمالي العاصمة بغداد.
وقال شهود عيان إن غارة جوية أمريكية، في الساعات الأول من صباح اليوم السبت، في منطقة التاجي شمال بغداد، استهدفت سيارات يشتبه تبعيتها لقيادات في ميلشيات الحشد الشعبي.
وعلق الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، قائلا: قلنا ما بعد العراق ينتفض سيكون مختلف، و مقتل قاسم سليماني بداية بسيطة لجحيم أكبر لطهران.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 27 دقيقة
محاولات دول عربية خليجية بأن ما قامت به أمريكا من تصفية لسليماني وما سوف يتبعه مستقبلا..وكأنه لايعنيها و شأن يتعلق بأمريكا وإيران وحدهم
لا ياسادة : نظرة إيران أن ما تقوم به أمريكا تجاهها..هو بسبب حلفاء أمريكا في الخليح العربي وسبب تواجدها في المنطقة.
يعني انتم في عين الحدث..بدون تملص.😎.