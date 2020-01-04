أمريكا تدرج «عصائب أهل الحق» العراقية على قائمة الإرهاب

وكالات(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج جماعة «عصائب أهل الحق» على قائمة المنظمات الإرهابية، مع قائدين للفصيل العراقي المسلح الذي وصفته بأنه وكيل لإيران.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن «عصائب أهل الحق» وقادتها وكلاء عنف للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتحظى«عصائب أهل الحق» بدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي استهدفته واشنطن أيضا بالعقوبات.

يذكر أن الولايات المتحدة قد نفذت ضربة جوية أسفرت عن مقتل الإيراني قاسم سليماني، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي.

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