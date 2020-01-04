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  3. عاصفة ثلجية تُحول ركاب حافلة إلى هياكل مجمدة

عاصفة ثلجية تُحول ركاب حافلة إلى هياكل مجمدة




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