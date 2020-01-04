بالفيديو.. البنتاغون يكشف عن مقطع دقيق لتصفية سليماني بصاروخ ورشاش

واشنطن(صدى):

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أمس الجمعة، عن مقطع فيديو دقيق لعملية تصفية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وأوضح الفيديو، أن عملية القتل تمت بطائرة AH _64 أباتشي، وبصاروخ هيل فاير؛ لكن بعدها تم فتح الرشاش المخصص للدروع؛ للتأكد من تصفيتهم بالكامل؛ حيث أخذت الجثث تتطاير في السماء.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر أمس الجمعة، قد أعلنت عن مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة «الحشد الشعبي العراقي» الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.