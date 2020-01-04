بالفيديو.. البنتاغون يكشف عن مقطع دقيق لتصفية سليماني بصاروخ ورشاش
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أمس الجمعة، عن مقطع فيديو دقيق لعملية تصفية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وأوضح الفيديو، أن عملية القتل تمت بطائرة AH _64 أباتشي، وبصاروخ هيل فاير؛ لكن بعدها تم فتح الرشاش المخصص للدروع؛ للتأكد من تصفيتهم بالكامل؛ حيث أخذت الجثث تتطاير في السماء.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر أمس الجمعة، قد أعلنت عن مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة «الحشد الشعبي العراقي» الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.
الزهراني[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف صحيفة لا تحترم عقول متابعيها الفيديو لقصف ونيت ومجموعة في صدوقه هل معقول الارهابي سليماني والمهندس ومرافقينهم وحراستهم يركبون بونيت ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 1 ساعة
من قام بتصفيته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
CIA..بالتعاون مع البنتاغون…بدءا بالحصول على المعلومة الموثقة من العملاء او المخبرين عن تنقلات ومكان تواجد الهدف وبعده فتح النار..جرى تتبع سليماني من مطار دمشق حتى وصوله مطار بغداد.
كما يفعل ” الموساد ” الإسرائيلي..حتى الآن لا تملك أجهزة الاستخبارات العربية مثل هذه التقنية البشرية والمجهزة لتصفية الخصوم، بهذه الحرفية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الذي في المقطع قصف حراسة سليماني المرافقة بعضهم حاول الهرب بعدما شاهد تدمير سيارة سليماني ..قتل مع سليماني العديد من التابعين والحراس قيل وصل عددهم 20 منهم لواء و 3 ضباط من الحرس الثوري الإيراني في سوريا