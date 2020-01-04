بالصور.. عرض قمصان مباراة النصر والتعاون في  كأس السوبر 

ماجد محمد(صدى):

اتفق مندوبو ناديي النصر والتعاون، خلال الاجتماع الفني أمس “الجمعة”، بشأن القمصان التي سيتم ارتداؤها في مباراة كأس السوبر.

ومن المقرر أن يرتدي النصر، القميص الأبيض صاحب شعار “الخيل”، بينما يرتدي التعاون القميص الأصفر

ويلتقي النصر بنظيره التعاون، في الثامنة والربع مساء اليوم “السبت”، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، في نهائي كأس السوبر.

وتنافس النصر والتعاون على لقب السوبر الأول في تاريخ الفريقين، لينضما إلى قائمة المتوجين باللقب، والتي تضم الهلال (لقبين)، والأهلي والشباب والفتح (لقب واحد)