خليفة حفتر يدعو الشعب التركي بالانتفاض على أردوغان

طرابلس(صدى):

دعا قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، الشعب التركي بالانتفاض في وجه رئيسه رجب طيب أردوغان؛ الذي وصفه بـ ” المغامر ” الذي يدفع بلاده للهلاك.

وقال خليفة حفتر، أن المعركة في طرابلس ستصبح حربا في مواجهة مستعمر غاشم، كما أن: ” المعركة الحاسمة في طرابلس تشرف على النصر وستصبح حربا في مواجهة المستعمر ” .

وأوضح ” حفتر ” ، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أن: ” هذه الأرض أرض ليبيا هي عرضنا وهي عصيبة على هذا ” المعتوه ” الطامع في خيراتنا وأرضنا وأن يكون وصيا علينا “.