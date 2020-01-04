وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نوماك بـ 3مناطق 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من جدة، والدمام، ورابغ.

وأشارت الشركة، إلي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس مناوب (عدد وظيفتين للمواطنين/ الدمام)بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة، مدير الصحة والسلامة والبيئة (جدة) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الصحة والسلامة والبيئة، الإدارة)، ويفضل درجة الماجستير،

موظف الصحة والسلامة والبيئة (للمواطنين/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، موظف السلامة (للمواطنين/ رابغ): شهادة الدبلوم التقني في تخصص السلامة، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2020م، كما يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا