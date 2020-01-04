بعد وفاته في حادث عمل.. جموع غفيرة تشيع جثمان عريف بسجون جازان

تركي السالم(صدى):

قامت جموع غفيرة بتشييع جثمان عريف من منسوبي السجون بمنطقة جازان، عصر أمس الجمعة، بعد وفاته في حادث سير أثناء مهمة عمل رسمية في منفذ الوديعة بمنطقة نجران.

وفي التفاصيل، انتقل العريف الراحل مع زملائه في حافلات تقل مجموعة من الأجانب باتجاه منطقة نجران ومنفذ الوديعة، ولكن تعرضت لحادث مروري؛ مما أدى لوفاة العريف أحمد يحيى خبراني.

وشيع جثمان العريف الراحل، عصر أمس، بمحافظة ” العارضة ” في منطقة جازان؛ بينما أصيب بعض ركاب الحافلة بإصابات خفيفة، ليتركوا المستشفى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.