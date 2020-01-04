حساب المواطن يوضح علاقة فاتورة الكهرباء بالمستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج

علي القحطاني(صدى):

حسم حساب المواطن الجدل بشأن علاقة فاتورة الكهرباء بالمستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج والحصول على الدعم.

وأضاف حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع “تويتر”:”فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية “صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد” باسم الشخص، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

وكان برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.