النصر ينهي استعداده للتعاون

نواف السالم(صدى):

اختتم الفريق الأول للنصر اليوم الجمعة استعداداته لمباراة الغد على كأس السوبر أمام التعاون.

وشهد المران الأخير لنادي النصر قبل موقعة التعاون تدريبات لياقية وتمارين تكتيكية مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أول مرة منذ فترة ، تستضيف المملكة لقاء السوبر، بعد أن أقيم آخر 3 مرات بالعاصمة البريطانية لندن ، وشهدت تتويج الهلال مرتين والأهلي مرة واحدة.