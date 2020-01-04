النصر ينهي استعداده للتعاون
اختتم الفريق الأول للنصر اليوم الجمعة استعداداته لمباراة الغد على كأس السوبر أمام التعاون.
وشهد المران الأخير لنادي النصر قبل موقعة التعاون تدريبات لياقية وتمارين تكتيكية مختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه أول مرة منذ فترة ، تستضيف المملكة لقاء السوبر، بعد أن أقيم آخر 3 مرات بالعاصمة البريطانية لندن ، وشهدت تتويج الهلال مرتين والأهلي مرة واحدة.
زائر[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 38 دقيقة
إن شاء الله النصر للتعاون .. سبق للتعاون أن تخاذل للنصر وسمح له بالانتصار عليه . وكانت مؤامرة من رئيسهم المتخاذل والمنصاع القاسم واللأعبين !!
بئس الفريقين السنوات القادمة مصيرهم ذيل قائمة الدوري كالعادة وسيظلون فيها سنين طويلة بإذن الله ..