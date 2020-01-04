استجابةً لـ «صدى».. القبض على السائق المتحرش بفتاة في المدينة

نايف السالم(صدى):

استجابت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، لما نشرته صحيفة ” صدى ” ، أمس الجمعة، حول تعرض فتاة للتحرش من قبل سائق أثناء توصيله له في المدينة.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الشاب، بعدما قامت الفتاة بتصويره بهاتفها الجوال أثناء محاولته التحرش بها؛ فيما خضع أخيرًا لصراخها وتركها بمنتصف الطريق.

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