بالفيديو.. لاعب الفيصلي: مواجهة الهلال محفز كبير.. ولم يحالفنا الحظ في المباراة

ماجد محمد(صدى):

قال خالد الغامدي لاعب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم أن مواجهة فريق كبير مثل الهلال بطل آسيا تعطيهم حافز لتقديم كل ما لديهم، مبينا أن الحظ لم يحالفهم في المباراة.

وأوضح الغامدي خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: ” قدمنا مستوى كبير ولم نوفق في خطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، والهلال فريق كبير وبطل آسيا ويجبرك على تقديم أقصى ما لديك من أجل الظهور أمامه بستوى جيد”.

ولقت الغامدي إلي أنهم حاولوا استغلال تراجع الهلال وتأثره بالإرهاق من أجل خطف بطاقة التأهل في المباراة، إلا أن الحظ لم يحالفهم في ركلات الترجيح.

وكان الهلال تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك بعد فوزه على الفيصلي بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادل الفريقين في الأشواط الأصلية 2-2.