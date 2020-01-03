بالفيديو.. لحظة استهداف القوة الأمريكية لمقر قاسم سليماني

بغداد(صدى):

كشف مقطع فيديو عن لحظة استهداف قاسم سليماني قائد ” فيلق القدس ” التابع لـ ” الحرس الثوري الإيراني “؛ ومقتله من قوة أمريكية في العراق.

وأظهر الفيديو، استهداف القوة الأمريكية لموقع قاسم سليماني بدقة؛ وبضربات متتالية من أسلحة حديثة ومتطورة أنارت سماء العراق؛ لتتم العملية بنجاح بمصرع المذكور.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، قد أعلنت عن مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة ” الحشد الشعبي العراقي ” الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.