داعية يقصف جبهة خامنئي: الطائرة التي قتلت «سليماني» أقلعت من قطر

أبو ظبي(صدى):

فتح الداعية الشهير وسيم يوسف، خطيب وإمام مسجد الشيخ زايد الكبير النار على خامنئي، بقوله إن الطائرة التي قتلت المجرم قاسم سليماني أقلعت من قاعدة العديد في قطر وهي حليفتهم.

وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردا على علي خامنئي: أحب أبلغك إن ضربة سليماني جاءت من حليفكم في قطر.. فقط للعلم.

وتضم قاعدة العديد في قطر نحو 10 آلاف جندي أميركي.

ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي .