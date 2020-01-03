حاول اغتيال أمير الكويت.. معلومات عن «المهندس» الذراع الأيمن لـ«سليماني»

بغداد(صدى):

ظهر بقوة خلال الساعات الماضية اسم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني بميليشيا الحشد الشعبي، بعد مقتله، وهو الذراع الأيمن لقاسم سليماني.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن أبو مهدي المهندس الذي قتل في ضربة جوية أمريكية فجر اليوم.

اسمه الحقيقي جمال جعفر، وهو عراقي حاصل على الجنسية الإيرانية، لقب بالمهندس لأنه كان المسؤول عن كافة العمليات الإرهابية

لديه 19 اسما حركيا، وهو مؤسس عدد من الميليشيات العراقية، بعد أن شارك في الحرب العراقية مع إيران 1980/1988.

متورط في عمليات اغتيال وتفجيرات داخل وخارج العراق، بينها: تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981، و تفجير القاعدة الأميركية في الكويت عام 1983.

وهو متهم بمحاولة اغتيال أمير الكويت في 1985، ومسؤول عن استهداف طارق عزيز، وزير الخارجية العراقي في ولاية صدام حسين.