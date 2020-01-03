بالفيديو.. تركي آل الشيخ يروي قصة طريفة مع عبادي الجوهر ليلة خطوبته

أميرة خالد(صدى):

كشف رئيس هيئة الترفيه، المستشار ‎تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، عن قصة طريفة مع أخطبوط العود الفنان عبادي الجوهر، في ليلة خطوبته، حيث روى القصة خلال حفل الجوهر في شتاء الرياض.

وأوضح تركي آل الشيخ، أن حفل خطوبته كان على شرف الفنان عبادي الجوهر؛ ليقول ضاحكًا أنهم لم يتمكنوا من إكمال الحفل لوجود الجن؛ بينما طلب من ” الجوهر ” غناء ” نالت على يدها ” ليزيد بن معاوية على العود.