حالة يجوز فيها للرجل استعادة منزل الزوجية.. تعرف عليها!

فهد القزيز(صدى):

امتلأت أروقة المحاكم مؤخرا بالعديد من المشاكل الأسرية التي تصل في نهاية المطاف للطلاق، ونجد في أغلب الأحيان أن الزوجة تلجأ للقضاء لرفع دعوى طلاق ضد زوجها لأتفه الأسباب.

وكشفت وثيقة بقانون الأحوال الشخصية أن الزوج له الحق في استعادة بيت الزوجية الذي أعطاه لزوجته إرضاء لها في حال رفعها دعوى طلاق ضده، ويكون سنده القانوني أن :”من أُهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله”.

ومن بين القضايا التي شغلت أذهان الكثير من الأزواج في الفترة الراهنة وهي “عندما قام زوج إرضاءً لزوجاتهم بإعطائها البيت وإفراغه باسمها لتعود إليه، وبعد فترة قامت الزوجة بإخراجه من البيت ومنعته من الدخول ورفعت عليه قضية طلاق”.

وفي هذه الحالة عندما يرفع الزوج دعوی لإستعادة البيت فيحكم له القاضي بذلك، لأن “من أُهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله”.