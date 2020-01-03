بعد حملها سفاحًا.. فتاة تقتل طفلها بطريقة مروعة

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة في مصر، على قتل طفلها صاحب الـ6 أشهر بعدما حملت به سفاحاً بطريقة ورفض والده الاعتراف به، وعدم قيده بدفتر المواليد، فقامت بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.

وتعمل الفتاة في أحد المنازل؛ حيث حضرت وبصحبتها طفلها البالغ من العمر 6 أشهر، للقيام بأعمال نظافة الشقة، ثمّ المبيت فيها، وأثناء نومها قامت بالاتكاء على طفلها الرضيع مما أدّى لوفاته؛ لتدعي وفاة نجلها عرضاً بالخطأ أمام الشرطة.

وفي السياق نفسه، تمّ إجراء فحص لجثّة الطفل؛ حيث اتضح وجود آثار ضغط على منطقة الفم والأنف وخروج إفرازات، مما يرجح وجود شبهة جنائية بالوفاة؛ لتعترف الأم بفعلتها لكون طفلها ناتجاً عن حملها سفاحًا من أحد الأشخاص ورفضه نسب الطفل إليه.