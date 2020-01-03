بالفيديو.. محلل سياسي كويتي: الحرب العالمية الثالثة كذبة إيرانية

خالد الظفيري(صدى):

‎أكد المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، اليوم الجمعة، أن الحديث عن اندلاع حرب عالمية ثالثة هو كذبة إيرانية لتفخيم الذات وردع التدمير الذي تتعرض له، خاصةً بعد الأحداث المتصاعدة في العراق ضد المليشيات التابعة لإيران.

وأوضح ” الشليمي ” في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ما في حرب عالمية ثالثة وهذا الترند مصدره إيراني للتفخيم من قدرات إيران وإعطائها نوع من الهالة الكبيرة ” .

وقال فهد الشليمي، أن: ” الأمريكان نسفوا جيش صدام حسين وهو كان رابع أقوى جيوش العالم؛ فهذا نوع من التضخيم الإيراني ورد الاعتبار بعدما جرح ترامب كبرياءهم ومسح بهم الأرض بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالعراق “.