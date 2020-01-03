خليفة قاسم سليماني يتوعد أمريكا برد قاس

طهران(صدى):

بعث القائد الجديد ل”فيلق القدس ” الإيراني إسماعيل قاآني، اليوم الجمعة، رسالة تهديد للولايات المتحدة الأمريكية بسبب اغتيال قاسم سليماني.

وذكر إسماعيل قاآني في تصريحات نارية بأن الجميع يرى جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط انتقاما لقاسم سليماني الذي قُتل فجر الجمعة بغارة أمريكية في العراق.

ولفت قاآني في أول تصريح له بعد تعيينه: “اصبروا قليلا وسترون بأم أعينكم بقايا جثث الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط”.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي عين إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني، الذي اغتاله الجيش الأمريكي في بغداد.