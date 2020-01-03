الهلال يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك من الفيصلي

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الهلال من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره الفيصلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة كبيرة من الهلال على منطقة وسط الملعب، وسط محاولات بسيطة وخطيرة من جانب أصحاب الأرض؛ بينما في الدقيقة الثامنة تعرض الكوري الجنوبي هيون سو للإصابة، الأمر الذي اضطر رازفان لوشيسكو لإخراجه من الملعب ودخل بدلاً منه محمد جحفلي.

وأحرز هدف اللقاء الأول لاعب الهلال، محمد البريك بالدقيقة 18 بعد تمريرة رائعة من المحترف البيروفي أندريه كاريلو؛ ليدرك رولي بونيفاسيا هدف التعادل للفيصلي بالدقيقة 29 من ركلة جزاء، بعدما عاد حكم المباراة لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الركلة إثر عرقلة علي البليهي لأحد لاعبي الخصم.

وعاد صالح الشهري وتقدم للزعيم بالهدف الثاني في الدقيقة 63؛ ليدرك محمد قاسم النخلي التعادل لصالح الفيصلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة؛ لينجح الهلال في تحقيق فوز غالي في ركلات الترجيح بستة أهداف لخمس؛ ليلحق بفرق أبها والنصر والوحدة والفتح والاتفاق والأهلي.