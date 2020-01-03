بالفيديو.. صاعقة رعدية تشعل النيران في محول كهربائي ببريدة 

بريدة(صدى):

ضرب صاعقة رعدية محول كهربائي في بريدة وأشعلت النيران به، مما أثار الهلع والفزع في نفوس سكان المنطقة التي حدثت بها الصاعقة الرعدية.

ووثق مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في محول كهربائي ببريدة جراء صاعقة رعدية، وتساقطت كتل النيران من أعلى المحول للأسفل.

وحضرت فرق الدفاع المدني لموقع الحريق للسيطرة عليه، ولم يتضح حتي الآن وجود أي إصابات أو خسائر بشرية بسبب الحريق.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وضع المحولات الكهربائية في غرف ملاصقة للبيوت أو المدارس أو المساجد، موضحين أن ذلك فيه خطورة بالغة وخاصة التي تكون ملاصقة للمدارس والمساجد.