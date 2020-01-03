جامعة كاوست تعلن عن وظائف إدارية وهندسية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “ كاوست ” ، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وجاءت الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول ترجمة البحوث.

– أخصائي الاتصالات العلمية.

– أخصائي تطوير التكنولوجيا.

– أخصائي نظم الأعمال.

وقالت إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2020م، مبينةً أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .