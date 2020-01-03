طهران(صدى):

أفاد التليفزيون العراقي الرسمي، اليوم الجمعة، أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قتل بقصف جوي أمريكي.

واحتل خبر مقتل قائد فيلق القدس جميع وكالات العالم، بسبب ارتباط اسم «سليماني» بالحروب الدائرة بالمنطقة خاصةً في «اليمن وسوريا والعراق و لبنان»، حتى أطلق عليه لقب «مهندس حروب الوكالة».

ونستعرض 11 معلومة هامة عن قاسم سليماني بعد اغتياله بضربة أمريكية في مطار بغداد ومنها:

1 – ولد سليماني في 11 مارس 1957 في قرية رابور، التابعة لمحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران.

2 – لم يكمل سليماني تعليمه سوى لمرحلة الشهادة الثانوية ثم عمل في دائرة مياه بلدية «كرمان» بإيران.

3 – انضم سليماني إلى الحرس الثوري بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية 1979

4 – كانت أولى مهام سليماني بالحرس الثوري، قمع الانتفاضة الكردية بغرب إيران عام 1979.

5 – قاد سليماني، فيلق «41 ثأر الله» ثم أصبح واحدًا من قيادات الفيالق على الجبهات، تولى سليماني قيادة فيلق القدس للحرس الثوري في 1998

7 – سعى سليماني في المنطقة لصالح إيران، كصانع قرار سياسي، وكقوة عسكرية ، يغتال الخصوم ويدعم الحلفاء.

8 – في العراق .. قاد سليماني ميليشيات الحشد الشعبي في معارك ضد داعش، وشارك في استعادة محافظتي صلاح الدين وتكريت.

9 – في لبنان .. شارك سليماني في دعم الحركات المسلحة الشيعية، وعزز علاقاته بقيادات حزب الله بداية من 2000

10 – في سوريا .. قاد عدة معارك مثل معركة «القصير، اللاذقية، حلف، خان طومان»

11 – في 2 يناير 2020، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف سليماني في ضربة جوية قرب مطار بغداد، أسفرت عن مقتله.