شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة في 4 مناطق بالمملكة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع، وجازان.

ولفتت الشركة، إلى أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية أخصائي أول- الموارد البشرية، (ينبع)، فني- التحليلات (الجبيل)، مشرف- الكهرباء (الجبيل)، أخصائي أول- التدريب التقني (الجبيل)، مهندس أول- الإنتاج (الجبيل)، مخطط- الصيانة (الجبيل)، منسق- خدمة العملاء والوثائق (الرياض)، أخصائي أول- السلامة (الجبيل)، مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع (الجبيل)، فني ثالث- فرن الميكانيكية (جازان).

وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا