مطلق النار على مواطن بمكة في قبضة الشرطة 

نايف السالم(صدى):

أطلق مواطن طلقات نارية على آخر بسبب خلاف بينهما، مما أسفر عن إصابة أحدهما وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ للجهات الأمنية في العاصمة المقدسة يفيد بإطلاق نار مساء أمس من سلاح ناري من نوع مسدس أمام سوق الجوالات أدى إلى إصابة مواطن في العقد الثالث يعمل بمحل للجولات.

وعلى الفور، هرعت دوريات الأمن والهلال الأحمر إلى موقع البلاغ وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك فيصل بالششة ولازالت حالته الصحية مستقرة، كما أطاح رجال الأمن بالجاني، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر وتم تسليم ملف القضية إلى مركز شرطة العزيزية.