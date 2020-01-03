حصاد مباريات اليوم من الجولة الرابعة لدوري كرة قدم الصالات

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

شهد اليوم الجمعة، إقامة مباريات الجولة الرابعة من دوري كرة قدم الصالات السعودي، حيث فاز العرض على مصدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة؛ بينما انتصر النهضة على حراء بخمسة أهداف لثلاثة؛ فضلًا عن فوز العلا على الثقبة بثمانية أهداف لهدف، أما الريان انتصر على العلمين بـ6 أهداف مقابل 5.

وسجل في هذه الجولة ٣٥ هدفًا، وهذا يدل على عدم التركيز وعدم وجود خطط او تكتيك تنتهجه الفرق؛ بينما في حائل تمكن فريق الريان بقيادة محترفيه محمد مختار، ونيمار كرة قدم الصالات، وأحد المواهب المصرية الشابة، واللاعب الدولي أحمد المناكد من تحقيق فوز صعب على العلمين بستة أهداف لخمس.

وأحرز للريان كل من صلاح حسني (نيمار ) ٣ أهداف، وأحمد مناكد هدفين، والمحترف المصري محمد مختار هدف وحيد؛

ليصل الريان إلى النقطة ٦ من ثلاث مباريات؛ فيما بقي العلمين بلا نقاط و٣خسائر، وفي مكة سجل النهضة ٥ أهداف مقابل ٣ لحراء؛ ليرجع بثلاث نقاط، وفوز أول من ٣ مباريات؛ بينما بقي حراء على نقاطه ٣ من أربع مباريات.

وفي المدينة المنورة، اعتلى العلا صدارة مجموعته بعد أن دك حصون فريق الثقبة بـ ٨ أهداف مقابل هدف للثقة؛ ليتصدر مجموعته بـ٧ نقاط من ٣مباريات؛ فيما بقي الثقبة في المركز الثاني و٦ نقاط، وفي الرياض تقابل العرض أمام ومصدة، في مباراة ديربي الرياض، والتي تمكن خلاله العرض من الفوز ٤/٣ بعد مباراة هادئة.

ووصل العرض إلى ٦ نقاط من مباراتين، والمركز الثاني فيما تراجع مصدة إلى المركز الرابع من ٤ مباريات؛ بينما وقع الانفاق مع محترف برازيلي مفاجأة، مصده يستعين بنجوم لاعبي جامعة الإمام، والعرض يسجل نجوم الشعيب السابقين؛ فيما هناك تفاوت مستويات الفرق من مباراة إلى مباراة، والتحكيم لا يزال يعاني، وهناك اندفاع بدني في المباريات بشكل ملاحظ وخروج أكثر من لاعب يعاني من الإصابة، وهناك جولة قادمة الاثنين القادم؛ حيث سيلعب القادسية مع الريان في الخبر، ورضوى مع الاتفاق بينبع، والنهضة مع العلا في الدمام، والعلمين مع العرض في الدمام، ومصدة مع طويق في الرياض.