وزير الخارجية الأمريكي يقدم شكره لـ «ولي العهد»

الرياض(صدى):

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم الجمعة، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن شكره لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على دعم المملكة المستمر لواشنطن وإدراكها للتهديدات العدوانية المستمرة التي يشكّلها فيلق القدس التابع لإيران.