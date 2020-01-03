3 آلاف جندي أمريكي في طريقهم للشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، عن قرار للولايات المتحدة بإرسال قرابة ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا؛ كإجراء احترازي وسط تصاعد التهديدات للقوات الأمريكية في المنطقة.

وأوضح المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن القوات ستنضم إلى زهاء 750 جنديا أُرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع.

وكان مسؤولون أمريكيون، قد قالوا لرويترز هذا الأسبوع، إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وإن القوات أُبلغت بالاستعداد للانتشار.