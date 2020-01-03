«دراسة» تحذر من استخدام مجفف الشعر.. وتكشف خطورته

واشنطن(صدى):

دعت دراسة أجريت حديثاً إلى ضرورة الحد من استخدام مجفف الشعر الموجود في غرف الفنادق.

وكشفت نتائج الدراسة التي نشرتها شبكة ABC التلفزيونية الأميركية أن استخدام هذه الأداة التي تساعد على تصفيف الشعر يشكل خطراً على الصحة.

وقال اختصاصي المايكروبيولوجيا تشاك جيربا ، “إن تلك الأداة تشكل بيئة مناسبة لنمو كل أنواع الجراثيم والفيروسات وغيرها من الجزيئات الضارة.

ونبه تقرير لموقع Au Feminin الفرنسي إلى ضرورة وضع مجفف شعر خاص في حقيبة السفر منعاً للتعرض لأي خطر صحي.