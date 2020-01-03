«صحة المدينة» توضح تفاصيل وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد

المدينة المنورة(صدى):

علقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، على ما تم تداوله عن وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد.

وأوضح المتحدث الإعلامي في صحة المدينة، أنه بعد الرجوع لكاميرات المراقبة اتضح أن المريضة حضرت إلى المستشفى عند تمام الساعة الرابعة فجرًا مع ابنها؛ حيث استقلت أحد الأسرة الموجودة خارج الطوارئ المخصصة لاستقبال الطارئة التي تصل عبر إسعافات الهلال الأحمر، وذلك انتظارًا لوصوب ابنها قبل الدخول لقسم الطوارئ.

وأكد أنه فور مشاهدتها خارج المستشفى مغطاة بغطائها الخاص فقد بادر حارس الأمن بإبلاغ الإدارة المناوبة، والتي قامت بوضعها على العربة المتنقلة والتوجه بها إلى عيادة الفرز الأولي؛ حيث تم تسجيل العلامات الحيوية وقدمت لها الخدمات الإسعافية اللازمة حسب المتبع وغادرت المستشفى عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث الإعلامي، إلى حرص صحة المدينة المنورة على حصول مراجعي كافة المواقع الصحية على جميع الخدمات الصحية بكل يسر وبمعايير طبية متعارف عليها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.