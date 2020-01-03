شاهد.. جماهير الهلال والفيصلي يهربون من الأمطار بطريقة ذكية

ماجد محمد(صدى):

فاجأت الأمطار الغزيرة الجماهيرة على ملعب الملك سلمان ” المجمعة ” ، اليوم الجمعة، ولذي يستضيف مباراة الهلال ضد الفيصلي في إطار منافسات دور 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقطت كاميرا المباراة حيلة ذكية قام بها الجماهير للهروب من الأمطار، من خلال الاختباء وراء الأعلام والرايات الكبيرة، لتجنب هطول الأمطار على رؤوسهم.

ويحل فريق الهلال ضيفا على الفيصلي على ملعب الملك سلمان بالمجمعة، والنتيجة حتى الآن 2-1 للأزرق.