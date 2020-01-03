خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنان المصري محمد رمضان بسبب الفيديو كليب الأخير الذي أطلقه أول أيام العام الجديد منتقدة بعض المشاهد، كما وصفتها بالإباحية.

وواصلت مي العيدان هجومها علي محمد رمضان بسبب الكليب ورغم حصوله على نسبة مشاهد عالية، قائلة:” دائما الفن الرخيص يكون فيه نسبة المشاهدة عالية”.

وأشارت العيدان:” أعتقد الأفلام الإباحية تحقق أعلى مشاهدة من الأفلام التاريخية ولكن شنو نحن نستفيد من هذه الإباحية ولا شيء ذنوب على الفاضي”.

واختتمت مي العيدان حديثها: “كليب محمد رمضان إباحية وعري ووقاحة ورقص سوقي” وحول طريقة رقصه قالت “والله عيب”.