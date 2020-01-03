بدء تطبيق التأمين الشامل على المعتمرين

عادل الحربي(صدى):

قال المشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أسمن العرفج، إن الوزارة بدأت تطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين منذ 1 يناير 2020.

وأضاف العرفج أنه تم إصدار نحو 8,452 وثيقة تأمين للمعتمرين من خلال شركة التعاونية للتأمين ابتداءً من 1 يناير 2020.

ولفت إلى أن يمكن للمعتمر استخدام وثيقة التأمين عند زيارته للمستشفيات الخاصة والحكومية من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر.

كما يشمل التأمين الشامل ضمن منافعه التأمينية التعويض في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث.