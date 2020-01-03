بالفيديو.. تفاصيل مؤثرة قبل وفاة نجوى قاسم: «نامت وماتت»

بيروت(صدى):

كشفت شقيقة الإعلامية نجوى قاسم عن تفاصيل الليلة الأخيرة لشقيقتها قبل وفاتها.

وقالت نسرين قاسم نسرين خلال مداخلة تلفزيونية، إنها قضت ليلة رأس السنة مع شقيقتها في منزلها الجديد بدبي.

وأكدت على أنهم احتفلوا بيوم رأس السنة بشكل طبيعي فرحين بـ “اللمة “، لافتة إلى أن شقيقتها شعرت ببعض التعب والإرهاق ما اضطرها للنوم.

وأوضحت نسرين أن شقيقتها الراحلة كانت تستعد لمشوار هام خلال الصباح فدخلت غرفتها وضبطت منبهها في وقت استيقاظها.

وأوضحت أنها لم تستيقظ عندما دق المنبه؛ حتى دخلت إحدى شقيقاتها لإيقاظها من نومها العميق فوجدت جسدها باردًا.

ولفتت إلى أن شقيقتها لم تشتك من شيء قبل نومها حسب تصريحات شقيقتها نسرين التي وصفت ما حدث لأختها، بـ” نامت وماتت ”.