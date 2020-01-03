تعليق فجر السعيد على الرد الإيراني المرتقب بشأن اغتيال سليماني 

خالد الظفيري(صدى):

عقبت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على اغتيال قائد فيلق الفدس الايراني فجر اليوم الجمعة في العراق والرد الإيراني المرتقب.

وأضافت السعيد في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”:”إيران أضعف من أن ترد على أمريكا .. إيران منهاره داخلياً وماعليكم من التصريحات الرسمية .. تعودت إيران على الحرب بالوكالة عن طريق الموالين لها إما إنها هي تدخل حرب بنفسها صعبة سهود ومهود ماكو إلا العافية ودوروا فلول قاسم سليماني”.

وأبانت السعيد في تغريدة أخرى:”السؤال اللي يطرح نفسه منو اللي بلّغ الأمريكان عنهم وأعطاهم الإحداثيات والأسماء لتكون الضربة بهذه الدقة.. العراق بدا يتعافى الحمدلله”.