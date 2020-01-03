الصور الأولى لجثة أبو مهدي المهندس بعد استهدافه مع سليماني 

وكالات(صدى):

نشرت قناة العربية، مقطع فيديو لصور لجثة أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الإيراني الذي قتل في الغارة الأمريكية التي استهدفت موكب قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني وعدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد.

وجاء الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، التى تنفذ عمليات بعد يوم من مهاجمة أنصار جماعة عراقية مدعومة من إيران لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد، التى اعتبرت انتقاما من طهران على ضربات جوية أمريكية سابقة قتلت 25 من مقاتلى كتائب حزب الله.

وتوقع خبراء أن ما كان حتى الآن ينذر بحرب منخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران قد تنفجر قريبا.