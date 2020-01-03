بالصور.. بي ام دبليو الفئة السادسة GT تظهر بتحديثات منتصف العمر

برلين(صدى):

تحدث شركة بي ام دبليو في الفترة الأخيرة بعض طرزها، حيث ستتلقى سيارة بي ام دبليو الفئة السادسة GT قريباً تحديثات منتصف العمر.

ومن المقرر أن يحصل طراز جران توريزمو المحدث على تغييرات تجميلية في الواجهة الأمامية والخلفية بالإضافة إلى تحديثات داخلية، وأن تحصل السيارة على بعض التحسينات فيما يتعلق بالنظام الترفيهي، مما يجعلها أكثر انسجاماً مع الطرز الحديثة.

على الرغم من أن المحرك الحالي 640i xDrive يولد قوة 340 حصان سيتم استخدامه مرة أخرى، وإذا كان الأمر كذلك، فستحصل على اسم “645e xDrive” وستستخدم محرك 745e xDrive iPerformance.

يشار إلى أن في الفئة السابعة، تتصل مجموعة نقل الحركة الهجينة بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر توربو يولد قوة إجمالية قدرها 389 حصان مع نطاق كهربي نقي يبلغ 25 كلم لكل شحنة.

ومن المتوقع أن تتمتع الفئة الخامسة بقوة أقل قليلاً حوالي 375 حصان، ويمكن أن تستخدم الفئة السادسة GT نفس التصميم.