امرأة تلجأ لحيلة شيطانية للانتقام من زوجها

القاهرة(صدى):

اختلقت ربة منزل واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكنها بمساعدة شقيقها. انتقاما من زوجها في محافظة البحيرة بمصر.

تلقت مديرية أمن البحيرة المصرية بلاغا من تاجر مصري يفيد بأنه حال عودته لمسكنه عثر على زوجته “ربة منزل” مقيدة بالحبال بإحدى غرف الشقة واكتشافه سرقة مبلغ (430 ألف جنيه – كمية من المشغولات الذهبية)

وبسؤال ربة المنزل قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل حضر لها شخص مجهول، وطلب منها فتح باب الشقة لتسليمها مبلغ خاص بزوجها ولدى قيامها بفتح الباب تعدى عليها بالضرب دون إصابات، واقتيادها لداخل الشقة والاستيلاء على المسروقات وهرب.

كشفت التحريات عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع شقيقها بدافع الانتقام من زوجها لوجود خلافات بينهما . تم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.