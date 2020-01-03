بالفيديو.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تسود أجواء المملكة غدًا السبت

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، عن استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا السبت، وذلك على مناطق الشرقية والرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة؛ فضلًا عن أجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه تنخفض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة؛ بينما لا تستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك، والأطراف الشمالية للمملكة.