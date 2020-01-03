إنجي خوري تثير الجدل بصورة ساخنة مع طليقها 

دمشق(صدى):

نشرت نجمة مواقع التواصل السورية إنجي خوري، صورة ساخنة مع الفنان اللبناني آدم الذي ذكرت أنه طليقها.

وعبر المتابعون عن استغرابهم من إطلاق إنجي وصف طليقي على آدم، حيث اتهمته سابقاً بخطفها في منطقة صبرا.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تمت تسوية بين إنجي خوري واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، والفنان آدم، ومن المتوقع أن إنجي خوري ستتنازل عن حقها الشخصي في الدعوى رغم الخلاف الكبير الذي حصل بينها وبينه.