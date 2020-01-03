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بالفيديو.. مواطن يحقق حلم شقيقه بـ «هدية غير متوقعة»

بالفيديو.. مواطن يحقق حلم شقيقه بـ «هدية غير متوقعة»
أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مواطن شاب أهدى أخيه بساعة من ماركة ” أبل ” الشهيرة التي كان يتمناها منذ وقت طويل.

وأظهر الفيديو، ردة فعل الأخ الذي غمرته السعادة والفرحة الكبيرة؛ فيما نشر صاحب المفاجأة المقطع معلقًا عليه: ” من زمان وهو بخاطره يشتري ابل واتش وقررت اجيبها له بدون اي مناسبه عشان ما يكون متوقعها ” .

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 90353 ] نشر منذ 46 دقيقة

مبروك ..

.. تستاهلها من اخيك المحب لك ..

[ عدد التعليقات: 6799 ] نشر منذ 34 دقيقة

ربي يحفظكم لبعض

[ عدد التعليقات: 6799 ] نشر منذ 34 دقيقة

ربي يحفظكم لبعض

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