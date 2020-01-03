بالفيديو.. مواطن يحقق حلم شقيقه بـ «هدية غير متوقعة»

أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مواطن شاب أهدى أخيه بساعة من ماركة ” أبل ” الشهيرة التي كان يتمناها منذ وقت طويل.

وأظهر الفيديو، ردة فعل الأخ الذي غمرته السعادة والفرحة الكبيرة؛ فيما نشر صاحب المفاجأة المقطع معلقًا عليه: ” من زمان وهو بخاطره يشتري ابل واتش وقررت اجيبها له بدون اي مناسبه عشان ما يكون متوقعها ” .