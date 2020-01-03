قطر ترفض بيان الجامعة العربية بإدانة التدخلات التركية فى ليبيا
انتقدت قطر، اليوم الجمعة، موقف الجامعة العربية، من رفض التدخلات الغربية في ليبيا، وجاء ذلك بعد موافقة البرلمان التركي على التدخل العسكري في ليبيا، بعد اعتداءه على شمال سوريا، الشهر الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان:”تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض”.
ولفت بيان قطر أن:”التصريح يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019″.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90351 ] نشر منذ 18 دقيقة
قطر تلعب دور اكبر من حجمها واكبر من فهمها .. تلعب دور المتافق المحابي لمن هو اكبر منه ..
.. قطر بنظامها الصغير الحقير ، مثل الحصني اللي يركض جنب الذيب اللي نهب الشاة ، ويردد والله مانرميه ، على مسامع اهل الشاة وهم يجرون خلف الذيب ببنادقهم ..
.. خابوا وخسروا هم ومن يصفقون له ..