قطر ترفض بيان الجامعة العربية بإدانة التدخلات التركية فى ليبيا

نايف السالم(صدى):

انتقدت قطر، اليوم الجمعة، موقف الجامعة العربية، من رفض التدخلات الغربية في ليبيا، وجاء ذلك بعد موافقة البرلمان التركي على التدخل العسكري في ليبيا، بعد اعتداءه على شمال سوريا، الشهر الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان:”تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض”.

ولفت بيان قطر أن:”التصريح يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019″.