قناة برتغالية تنقل السوبر بين النصر والتعاون لأول مرة

ماجد محمد(صدى):

فجرت القناة الرياضية السعودية مفاجأة بإعلانها عن قيام قناة برتغالية بنقل مباراة السوبر بين النصر والتعاون، لتكون أول مباراة سعودية تُنقل على قناة أوروبية.

ولفتت القناة إلى أن السبب الذي دفع القنوات الأوروبية للتعاقد على نقل مباراة السوبر بين النصر والتعاون هو وجود مدرب مثل روي فيتوريا بالإضافة لنجوم الدوري السعودي .

وسيُقام السوبر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بين ناديي النصر والتعاون في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.