بالصور.. العراقيون يتغزلون في الطالبات بعد قرار إلغاء الرسوب: «أنتِ انتصارًا لكل الشعب»

بغداد(صدى):

أعلنت وزارة التربية العراقية، إلغاء أوامر رسوب التلاميذ والطلبة بالمحافظات التي شهدت التظاهرات، مبينة أن ذلك جاء بغية إعطاء الطلبة فرصة كاملة لإتمام العام الدراسي بنجاح؛ ليجتاح مواقع التواصل الاجتماعي العراقية صورا طريفة والبعض منها بلغ إلى حد التغزل في الطالبات.

وكانت أبرزها الصورة التي جمعت طالبتين وكتب عليها: ” أنتِ تستحقين أن ينظر لك أحدهم متباهيا ، وكأنك كل انتصاراته “؛ فيما كانت الوزارة قد قالت في بيان أن: ” وزيرة التربية سها خليل العلي بك، وافقت على إلغاء جميع الأوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين للعام الدراسي 2019 – 2020، في المحافظات التي شهدت تظاهرات في الفترة الأخيرة ” .

وأوضحت الوزارة العراقية أن: ” المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي / مديرية التعليم الثانوي ابلغت المديريات العامة للتربية في محافظات (بغداد، البصرة، ذي قار، ميسان، واسط، المثنى، القادسية، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى) بحصول موافقة العلي بك على إلغاء الأوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين لهذا العام “.